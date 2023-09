Operazione antimafia in tutta Italia: 84 misure cautelari. In azione oltre 600 carabinieri Il blitz ‘Maestrale-Carthago’, coordinato dalla Dda di Catanzaro, è scattato giovedì all’alba. Ventinove persone in carcere e 52 ai domiciliari (per altre tre c’è l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria)