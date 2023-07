Omicidio Willy Monteiro, condanna a fratelli Bianchi scende a 24 anni. Niente più ergastolo

Roma, 12 luglio 2023 - La condanna per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nella notte del 6 settembre 2020 a Colleferro, dall'ergastolo scende a 24 anni di carcere. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assiste d'Appello di Roma. Ai due fratelli sono state riconosciute le attenuanti generiche. Sono invece state confermate le altre condanne stabilite in primo grado: 21 anni a Mario Pincarelli e 23 anni a Francesco Belleggia.

In aula era presenti da un un lato la madre e altri familiari di Willy e dall'altro i quattro imputati. Nella requisitoria dello scorso aprile, il sostituto procuratore generale di Roma Bruno Giangiacomo e il sostituto procuratore di Velletri Francesco Brando avevano chiesto ai giudici di confermare l'ergastolo comminato in primo grado ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi e le altre due condanne, a Belleggia e Pincarelli.

“Più o meno me l'aspettavo – ha detto dopo la setenza Lucia Monteiro Duarte, la madre di Willy –. Nessuna sentenza mi darà più mio figlio. Sento di avere avuto giustizia? Accetto la giustizia che è stata fatta. Il perdono è un'altra cosa. Non provo rabbia, non so se è una sentenza giusta o non giusta”.