Il massacro di Willy Monteiro, il procuratore: fu un evento indecente "I fratelli Bianchi vanno condannati"

"Hanno infierito su Willy che appariva totalmente remissivo, un evento indecente, lo hanno martoriato". Il pg della corte d’Appello di Roma ripercorre il pestaggio del giovane Willy Monteiro Duarte, massacrato a calci e pugni, e chiede che l’ergastolo per i fratelli Bianchi sia confermato. La richiesta arriva nel processo di appello per l’omicidio del ragazzo, in una piazza di Colleferro (Roma), la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Il rappresentante dell’accusa ha chiesto ai giudici di confermare la pena anche per gli altri due imputati: 21 anni per Mario Pincarelli e 23 anni per Francesco Belleggia. Il pestaggio durò complessivamente 50 secondi. "In questo lasso temporale – ha aggiunto il pg –, tutti gli imputati non solo non hanno mai desistito ma, anzi, hanno intensificato la condotta". La sentenza ci sarà l’11 maggio dopo le repliche.