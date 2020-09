Torino, 26 settembre 2020 - Uccide la moglie in strada e si suicida. Omicidio-suicidio questa sera a Venaria, comune alle porte di Torino. Antonino La Targia, 46 anni, costretto su una sedia a rotelle, ha sparato la moglie Maria Masi nel parcheggio antistante alla loro abitazione, al civico 150 di via Druento, poi è rientrato in casa per suicidarsi.

Dalle prime informazioni la coppia, che ha due figli, si stava separando. Da qualche giorno la donna, che avrebbe compiuto 42 anni domenica prossima, si era trasferita con i figli a casa dei genitori. Sul posto sono intervenendo i carabinieri del Comando provinciale di Torino.