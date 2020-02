Roma, 7 febbraio 2020 - Mentre cresce l'attesa per per la sentenza di Cassazione sull'omicidio di Marco Vannini, il Pg ha chiesto di annullare la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma, che ha ridotto da 14 a 5 anni di reclusione la condanna per Antonio Ciontoli, accusato dell'omicidio del fidanzato di sua figlia. "Gravissima e quasi disumana" la vicenda, queste le parole del Pg Elisabetta Ceniccola nella sua requisitoria davanti alla prima sezione penale che deve decidere se riaprire il processo.

In Appello l'omicidio volontario era stato derubricato in omicidio colposo, ma per l'accusa fu proprio volontario, per questo è necessario un nuovo processo di appello. Per il Pg sono da annullare anche le condanne a tre anni di reclusione per i familiari di Ciontoli.

"Marco Vannini non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi" da parte della famiglia Ciontoli ha tuonato la Ceniccola davanti ai giudici della prima sezione penale. Un colpevole ritardo nel chiamare i soccorsi che "costituisce l'assunzione di una posizione di garanzia verso Vannini, presa da parte di Antonio Ciontoli e dai suoi familiari", ha sottolineato il Pg.

"Per ben 110 minuti hanno mantenuto una condotta reticente e omissiva parlando al telefono con gli operatori del soccorso", ha sottolineato il Pg al processo per l'omicidio del ventenne. Inoltre "Antonio Ciontoli ha ottenuto l'adesione di tutta la sua famiglia per evitare effetti dannosi sul suo lavoro dopo aver sparato un colpo di pistola a Marco Vannini, il fidanzato di sua figlia, nella abitazione di Ladispoli il 18 maggio 2015", ha sottolineato l'accusa. "Ciontoli e tutti i suoi familiari, la moglie e i due figli, erano in grado di capire che un proiettile lasciato in un corpo umano lo avrebbe portato alla morte", ha concluso il Pg chiedendo di riaprire il processo e rivalutare con più severità la responsabilità degli imputati.

Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, prima di entrare in Cassazione, ha detto: "Gli imputati se hanno una coscienza dovranno pensare a quello che hanno fatto. Mio figlio si poteva salvare. Oggi qui c'è l'esercito di Marco che ci ha sostenuto in questi anni: familiari, amici e tanta gente che ha scelto di essere con noi, c'è anche chi arriva dall'estero. Ringrazio tutti quelli che sono qui accanto a noi in questa giornata".

Il professor Franco Coppi, legale della mamma di Marco: "Ciontoli ha lasciato consapevolmente morire Vannini per non perdere il posto di lavoro. Era consapevole della gravità della situazione e del fatto che si andava aggravando sempre di più". Il legale ribadisce: "Ciontoli si è reso perfettamente conto, ha seguito l'agonia del ragazzo passo passo, senza preoccuparsi della sua morte, che avrebbe eliminato dalla scena l'unico testimone che avrebbe detto come erano andate le cose".

Secondo quanto ricostruito nelle precedenti udienze, tutti gli imputati erano in casa quando Vannini venne colpito mentre era nella vasca da bagno da un proiettile che dalla spalla arrivò al cuore. Da quel momento passarono circa 4 ore prima che qualcuno chiamasse i soccorsi. Ciontoli ha sempre ammesso di essere stato lui a sparare al fidanzato di sua figlia, ma sostenendo che il colpo sarebbe partito per errore.