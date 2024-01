Palermo, 20enne ucciso di botte dopo la rissa in discoteca

Palermo, 14 gennaio 2024 – Rissa finita nel sangue nel Palermitano. Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso fuori dalla discoteca Medusa Dancefloor di Balestrate. Massacrato di botte al termine di una lite iniziata nel locale e poi proseguita all’estero.

Sul caso indagano i carabinieri di Partinico, coordinati dalla procura di Palermo diretta da Maurizio del Lucia. Gli inquirenti puntano sulle immagini delle videocamere di sorveglianza del locale che si trova in Via Palermo 4 a Balestrate, per ricostruire la dinamica e rintracciare il o i colpevoli.

Notizia in aggiornamento