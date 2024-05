Nord flagellato dalla furia del maltempo. Grandinata a Torino, agricoltura al tappeto

Nessuna tregua per il Nord Italia che continua a essere messo in ginocchio dal maltempo. Una grandinata si è abbattuta ieri pomeriggio nel Torinese (foto) e anche nell’area collinare dell’Oltrepò Pavese, nella zona di Val di Nizza. Danni ingenti che hanno interessato soprattutto il comparto agricolo. "Si ripete il copione del 2023 – ha spiegato il presidente di Coldiretti Torino Bruno Mecca Cici –, quando abbiamo visto le grandinate sui nostri campi già nei mesi primaverili". Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alcune piante cadute a causa del forte vento. Sotto controllo il livello dei fiumi. Un’ennesima ondata di maltempo che non risparmierà le regioni settentrionali prima di domenica, con piogge frequenti e forti temporali.