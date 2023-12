Nipote del boss alla fidanzata: "Se ti vesti così ti uccido"

"A chi va a ballare e incontra la mia ex... sequestratela, vi do 500 euro...", però poi "a chi solo la guarda siate pronti a una pioggia di proiettili": era pronto a tutto il 19enne Roberto Antini, nipote del defunto boss dei Quartieri Spagnoli Antonio Ranieri arrestato per le minacce e molestie alla fidanzata. "Non vestirti così o ti ammazzo", le diceva.