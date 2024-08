Niente party di compleanno a Pompei. Ma Madonna potrà fare una visita privata

Nessun mega party, tantomeno con 500 invitati vip, ma Veronica Ciccone, in arte Madonna, sarà agli scavi di Pompei venerdì prossimo agosto come una qualunque turista che si fa un regalo nel giorno del suo compleanno. A sgombrare il campo dalle ipotesi circolate il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine di una riunione del comitato per l’ordine pubblico tenutasi in Prefettura. "Sarà una visita di natura culturale – precisa il prefetto dopo la smentita vergata ieri dal Parco Archeologico – non ci sarà nessuna festa, ma una visita del tutto privata da parte di chi ama Pompei". Viene meno dunque il clamore che si era creato attorno alla possibilità che la nota popstar italoamericana festeggiasse i suoi 66 anni nello scenario del Teatro Grande riunendo attorno a sé personaggi dello star system per un banchetto firmato da chef stellati.