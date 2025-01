Neonato morto in chiesa a Bari: non era scattato l’allarme della culla termica

Bari, 2 gennaio 2025 – Un neonato è stato trovato morto a Bari: era stato lasciato nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco. Lo strumento – pensato per quei genitori che, per una qualsiasi ragione, hanno la necessità di separarsi dal proprio figlio – dovrebbe inviare una segnalazione al cellulare del parroco ogni qual volta venga usato. Tuttavia, come dichiarato da don Antonio Ruccia – a Roma al momento dei fatti – tale notifica non è mai arrivata.

La porta della stanza che custodisce la culla non sarebbe stata chiusa, condizione necessaria per far partire l’allarme. Non si esclude dunque che il piccolo sia stato abbandonato quando era già morto. La Squadra mobile sta cercando di far luce: sarà necessario anche risalire a colui o coloro che lo hanno sistemato nel dispositivo. Con ogni probabilità verranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I primissimi rilievi, poco dopo il ritrovamento del corpicino da parte dei responsabili della struttura, sono stati condotti dalle Volanti e dalla Scientifica della questura di Bari.

Il neonato era un maschietto, approssimativamente di un mese di vita. Non è escluso che sul suo corpo venga disposta l’autopsia: il professor Biagio Solarino dell’Istituto di medicina legale del Policlinico di Bari è stato tra i primi a raggiungere il luogo della tragedia.