Neonata di due mesi trovata morta in culla, dramma ad Albano Laziale

Roma, 12 luglio 2024 – Ha trovato la figlioletta di due mesi immobile nel lettino e ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma per la piccola non c’era più nulla da fare: era già morta. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimare la neonata. A dare l'allarme la mamma che è andata a controllarla stamattina perché non si svegliava e l'ha trovata immobile nel lettino. Il dramma ad Albano Laziale, vicino Roma.

Secondo una prima ricostruzione, mamma e figlia erano sole in casa. Quando la donna si è svegliata la piccola era già morta, forse per un malore. Per fugare ogni dubbio nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia al policlinico Tor Vergata. I carabinie ri di Castel Gandolfo acquisiranno la documentazione clinica della bambina, dalla nascita fino ad oggi, per escludere che avesse patologie pregresse.

L’ipotesi è che possa trattarsi di un caso di morte in culla, nota anche come sindrome della morte improvvisa del lattante (in inglese Sudden Infant Death Syndrome o SIDS), le cui cause non sono ancora note. La morte in culla, che colpisce soprattutto neonati tra uno e cinque mesi di vita, rappresenta una delle cause principali di morte di bambini nati sani nel primo anno di vita.