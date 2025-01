Nainggolan scarcerato, l’avvocato: “È indagato per associazione criminale”

Bruxelles, 28 gennaio 2025 – Radja Nainggolan è di nuovo libero. Dopo l'arresto di lunedì mattina, il centrocampista belga è stato rilasciato dalle autorità dopo l’interrogatorio, anche se resta sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. L’ex giocatore di Piacenza, Cagliari, Roma e Inter è sottoposto a libertà vigilata.

Nainggolan indagato per associazione criminale

"Spera di potersi lasciare rapidamente tutto alle spalle e tornare a giocare a calcio", afferma ai media belgi l'avvocato Omar Souidi. Che ha aggiunto: "Non è stato accusato di traffico di droga o riciclaggio di denaro, ma come membro di un'organizzazione criminale. Tuttavia confidiamo che ulteriori indagini dimostreranno che non ha colpe. Radja Nainggolan non è un criminale della droga". Secondo Omar Souidi, Nainggolan ha reagito con "sollievo", ma si aspettava anche il suo rilascio perché non aveva nulla da temere.

Maxi operazione antidroga

Nainggolan è stato arrestato lunedì insieme ad altri quindici uomini dalla polizia federale di Bruxelles nell'ambito di un'indagine su un giro internazionale di traffico di droga, in particolare sull’importazione di cocaina dal Sud America all’Europa, passando per il porto di Anversa. Nel corso del blitz la polizia ha sequestrato 2,7 chili di cocaina, due giubbotti antiproiettile e molteplici armi, tra cui tre armi da fuoco. Rinvenuti anche 370.430 euro in contanti oltre a gioielli e orologi di lusso, due dei quali hanno un valore stimato di 360.000 euro ciascuno. Sequestrati anche un centinaio di monete d'oro per un valore complessivo di 116.522 euro, diversi oggetti di lusso e 14 veicoli.

Il presidente del Lokeren: “Felici che Radja sia libero”

"Siamo felici che Radja sia libero" e adesso "speriamo che gli sia concesso di giocare". A parlare è Hans Van Duysen, presidente del Lokeren-Temse, il club di seconda divisione belga in cui milita da poco Nainggolan: "Siamo felici che sia di nuovo libero – le parole riportate dalla stampa belga – ma non conosciamo ancora le condizioni, vogliamo scoprirlo rapidamente. Gli è ancora permesso di giocare a calcio in queste condizioni o no? Lo spero, ma al momento non è chiaro". Per ora "non siamo ancora stati in grado di parlare con Radja dopo il suo rilascio in base alle condizioni", con il calciatore "è evidente che ci troveremo per vedere come stanno le cose. Ma non interferiremo troppo in questo senso. Si tratta di una questione privata che non ha nulla a che fare con il club".