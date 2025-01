Radja Nainggolan arrestato per traffico di cocaina: l’ex giocatore di Roma e Inter fermato in Belgio

Bruxelles, 27 gennaio 2025 – Radja Nainggolan è stato arrestato questa mattina, lunedì 27 gennaio 2025 – nell'ambito di un'indagine sull'importazione di cocaina dal Sud America al Belgio, attraverso il porto di Anversa. Lo riporta la testata belga Le Soir.

Perquisizioni a tappeto

"Nell'ambito di un caso della sezione criminalità organizzata della Procura di Bruxelles, condotto da un giudice istruttore di Bruxelles, la polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha effettuato trenta perquisizioni questa mattina, principalmente nelle province di Anversa e Bruxelles, ma anche alla periferia di Bruxelles”, ha informato la Procura tramite un comunicato stampa.

Interrogatori in corso

L'indagine riguarda “presunti atti di importazione di cocaina dal Sud America all'Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio”. Nainggolan, 36 anni, è così finito in manette. "Poiché le udienze sono attualmente in corso, e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, in questa fase non verranno formulate ulteriori osservazioni", conclude la Procura. L’avvocato del calciatore ha riferito di non avere informazioni sui fatti specifici di cui è accusato il 36enne.

Il ritorno in campo

Dopo un lungo stop il centrocampista belga ex Roma e Inter ha deciso di accettare l'offerta del club di seconda divisione del Belgio, il Lokeren-Temse. Nella stagione 2023/24, in Indonesia, la sua ultima esperienza con la maglia del Bhayangkara Fc.

La carriera del Ninja

Personalità eccentrica, Nainggolan, dopo gli esordi nelle giovanili del Beerschot, squadra di Anversa poi fallita nel 2013, si era trasferito nel 2005 in Italia, dove ha giocato per Piacenza, Cagliari, Roma e Inter. Il mediano era poi rientrato in Belgio nel 2021 per militare nell'Anversa, dal quale sarebbe stato espulso due anni dopo per cattiva condotta. Tra le altre cose, secondo i media belgi, il calciatore era stato sospeso per aver fumato una sigaretta elettronica in panchina.