La procura di Genova indaga per omicidio sulla morte di Aurimas Cybas, cestista lituano di 27 anni. Il corpo è stato trovato in strada, sotto un muraglione. Cybas aveva passato la serata con amici in discoteca. Qui avrebbe bevuto un paio di drink e poi avrebbe litigato con qualcuno. I carabinieri visionano le immagini delle telecamere.