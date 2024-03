Motociclista morto a Teramo, perché la catena si trovava tra gli alberi. La drammatica ricostruzione dell’incidente

Teramo, 18 marzo 2024 – Continuano le indagini sul tragico incidente che ieri pomeriggio a San Nicola di Bisenti (Te) ha spezzato la vita di Damiano Bufo. Mentre stava facendo motocross insieme ad alcuni amici, il 25enne si è scontrato con una catena d’acciaio tesa tra due alberi. A nulla sono serviti i soccorsi, per il giovane è stato troppo tardi: il violento impatto gli ha causato gravi lesioni e una violenta emorragia, rivelatesi fatali.

I primi interrogativi del nucleo investigativo di Teramo sono stati relativi al perché ci fosse una catena in mezzo alla strada sterrata sulla quale Bufo stava praticando il suo hobby. Ad averla apposta – ormai anni fa – sarebbe stato l’anziano proprietario del terreno, esasperato dai continui sconfinamenti e incursioni. L’uomo è morto diversi mesi fa.

Stando alle prime ricostruzioni, Bufo si sarebbe introdotto nel terreno privato da un ingresso secondario, e non da quello principale. Al momento non ci sono indagati e il caso è trattato come un incidente stradale.

La famiglia dell’anziano si è detta colpita nel profondo dalla tragedia, ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni visto che le indagini sono ancora formalmente in corso.

