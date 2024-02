Minacce a Jesurum: "L’antisemitismo dilaga"

"Attento alle tue esternazioni se non vuoi diventare una pietra d’inciampo lì davanti al tuo portone". È la lettera minatoria (nella foto) che lo scrittore e giornalista Stefano Jesurum si è vista recapitare nella sua casa milanese. "Non mi sono spaventato – ha detto –, ma queste parole dicono quanto l’antisemitismo, in Italia come nel resto del mondo, sia ormai sdoganato e dilagante. Fino a 10 anni fa, sentire frasi del genere era impensabile. Ora invece si attacca addirittura Liliana Segre".