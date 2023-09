Migranti, Papa Francesco: “Non è un’invasione, solo tanto allarmismo”

Roma, 23 settembre 2023 – “Chi rischia la vita in mare non invade, ma cerca accoglienza”. Papa Francesco punta il dito sulla “propaganda allarmista” e auspica che il “fenomeno migratorio” possa essere governato “con responsabilità europea” contro il “naufragio della civiltà”. Parole chiave accoglienza, protezione e integrazione”: è questo l’appello lanciato dal Pontefice all’Europa dalla città portuale di Marsiglia per gli incontri del Mediterraneo. Il Papa è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron, con il quale ora è in corso un incontro privato.

Papa Francesco insieme al presidente francese Emmanuel Macron (Ansa)

Il discorso di Bergoglio

''Quanto all'emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un'urgenza momentanea, sempre buona per far divampare propagande allarmiste, ma un dato di fatto dei nostri tempi, un processo che coinvolge attorno al Mediterraneo tre continenti e che va governato con sapiente lungimiranza: con una responsabilità europea in grado di fronteggiare le obiettive difficoltà”, spiega il Pontefice.

''Il mare nostrum – dice Papa Francesco – grida giustizia, con le sue sponde che da un lato trasudano opulenza, consumismo e spreco, mentre dall'altro vi sono povertà e precarietà. Anche qui il Mediterraneo rispecchia il mondo, con il Sud che si volge al Nord, con tanti Paesi in via di sviluppo, afflitti da instabilità, regimi, guerre e desertificazione, che guardano a quelli benestanti, in un mondo globalizzato nel quale tutti siamo connessi ma i divari non sono mai stati così profondi''.

Eppure, osserva ricordando gli interventi dei predecessori, ''la Chiesa ne parla con toni accorati da più di cinquant'anni''.

L’incontro con Macron

Papa Francesco, dopo aver tenuto il suo discorso nel corso dei lavori finali dei "Rencontres Mediterraneennes", si sta incontrando privatamente con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Un incontro, che sta tenendo di un ampio salone del Palazzo del Faro di Marsiglia dopo che il presidente ha ascoltato il lungo discorso papale nell’assise sul Mediterraneo.

Quello odierno non sarà l`unico incontro tra Francesco e Macron visto che quest’ultimo, come annunciato, parteciperà alla messa del primo pomeriggio nello stadio Velodrome e poi sarà all’aeroporto per salutare il Pontefice che ripartirà alla volta di Roma.