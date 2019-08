Palermo, 28 agosto 2019 - La nave Mare Jonio di Mediterranea ha portato a termine il salvataggio di circa cento persone alla deriva su un gommone. Tra i migranti soccorsi ci sono 26 donne, di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori.

L'intervento si è concluso alle 8.35 di questa mattina, spiega Mediterranea, le presone "sono tutte al sicuro a bordo con noi". In un altro tweet Mediterranea scrive: "Abbiamo individuato il loro gommone, sovraffollato, alla deriva e con un tubolare già sgonfio con il nostro radar, e per fortuna siamo arrivati in tempo per portare soccorso. Le persone sono tutte al sicuro a bordo con noi, ci sono casi di ipotermia e alcune di loro hanno segni evidenti dei maltrattamenti e delle torture subite in Libia. Fuggono tutte dall'inferno".

Alle 8.35 di questa mattina la nave #MareJonio ha completato il salvataggio di circa cento persone tra cui 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori. [continua nel thread] pic.twitter.com/Ps1fGB8i50 — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 28 agosto 2019

Infine la ong conclude: "Restiamo ora in attesa di istruzioni dal centro di coordinamento marittimo italiano, cui ci siamo riferiti mentre ancora il salvataggio era in corso, in quanto nostro Mrcc di bandiera".

Restiamo ora in attesa di istruzioni dal centro di coordinamento marittimo italiano, cui ci siamo riferiti mentre ancora il salvataggio era in corso, in quanto nostro Mrcc di bandiera. — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 28 agosto 2019

MA IL VIMINALE: RIVOLGETEVI ALLA LIBIA - Ma le istruzioni arrivate a Mediterranea Saving Humans, che con Nave Mare Jonio stamani ha soccorso 98 naufraghi, non sono quelle attese dalla ong: "Alla nostra richiesta di istruzioni Mrcc Ita ha risposto come sempre di riferirci alle 'autorità libiche'". La ong racconta: "Abbiamo replicato che sarebbe impossibile per noi riferirci alle forza di un Paese in guerra civile dove si consumano tutti i giorni torture e trattamenti inumani e degradanti, rispetto alla sorte delle persone soccorse, ora a bordo di una nave battente bandiera italiana, e la cui sicurezza e incolumità ricade sotto la nostra responsabili. Abbiamo reiterato pertanto all'Italia la richiesta di istruzioni compatibili col diritto internazionale del mare e dei diritti umani".

ELEONORE - Invece per la nave Eleonore qualcosa si muove. La Commissione europea ha avviato il coordinamento per il ricollocamento dei migranti a bordo della nave umanitaria tedesca. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione europea per la Migrazione, Natasha Bertaud, rispondendo ai giornalisti. E' la Germania che sta coordinando l'azione europea, e ha contatti sono in corso. Ma come nel caso della Open Arms il ricollocamento sarà possibile solo una volta che i migranti saranno fatti sbarcare. L'imbarcazione della ong tedesca Lifeline ha 101 migranti a bordo. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva firmato il decreto di divieto all'ingresso per la nave, un provvedimento controfirmato anche dai ministri della Difesa Elisabetta Trenta e dei Trasporti Danilo Toninelli. I due ministri del M5S nel caso della Open Arms non avevano firmato.

IERI ALTRA STRAGE - Ieri un'altra strage nel Mediterraneo. Un barcone è naufragato nella notte al largo di al Khums, ad est di Tripoli. Cinque i cadaveri recuperati, tra cui anche un bimbo ed una donna. La guardia costiera libica ha salvato 65 persone, ma mancano all'appello circa 20 persone che si trovavano a bordo, ma Unhcr e Oim Libia e alcuni sopravvvissuti parlano di 40 dispersi. È stato il servizio telefonico Alarm Phone ad avvisare le autorità di una barca in difficoltà partita 3 ore prima da al Khums con circa 100 persone a bordo.