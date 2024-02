Traffico di migranti su gommoni di lusso: fermate 12 persone

Roma, 21 febbraio 2024 – Erano attivi dal 2022 nel trasporto di migranti dalle coste settentrionali della Tunisia a Marsala su ‘gommoni di lusso’. Un servizio rapido, agevole, con un massimo di 20 passeggeri. Sono stati definiti “viaggi Vip” rispetto alla tratta dei migranti sui barchini di legno e lamiere. Sono 12 gli indagati finiti in manette, di cui 6 italiani e 6 tunisini, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in forma aggravata.

L’operazione è frutto di un’ampia attività investigativa, avviata dalle Squadre Mobili di Palermo e Trapani, dal personale del Servizio Centrale Operativo e dalla Sisco di Palermo e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, concernente un presunto gruppo criminale, composto da cellule presenti sia in Tunisia sia in Italia.

Tali viaggi, monitorati nel corso dell'indagine con sistemi di localizzazione, sarebbero stati definiti da alcuni testimoni come "viaggi Vip" in quanto organizzati dai trafficanti italo-tunisini tramite un servizio di trasporto rapido e agevole, su natanti dotati di motori di grossa cilindrata, per un numero massimo di 20 migranti.