Mezzo metro di neve: chiusa l’autostrada del Brennero da Vipiteno

Bolzano, 23 febbraio 2024 – Traffico bloccato al Brennero. La forte nevicata di queste ore sta rendendo difficile il transito veicolare attraverso il passo dove si misurano 50 centimetri di neve fresca.

L'autostrada, in direzione nord, risulta bloccata da Vipiteno. Chiusa dalla tarda mattinata causa dei mezzi in panne, la corsia sud della Brennerautobahn in territorio austriaco. Circa 6 km di coda si registrano, sempre in direzione nord, tra Bressanone e Vipiteno. Traffico molto intenso e code sulla strada statale 12 tra Fortezza e Brennero.

Autobrennero bloccata per neve (webcam)

Copiose nevicate in Alta Val Venosta, in Val Passiria e in Val Sarentino. Su tutto il territorio altoatesino decine gli incidenti stradali con i vigili del fuoco chiamati per recuperare autovetture, mezzi pesanti e tir usciti di strada o rimasti bloccati dalla neve.