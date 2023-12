Messa di Natale 2023 in tv: orari del 24 e 25 dicembre. Il programma liturgico in San Pietro

Città del Vaticano, 24 dicembre 2023 – Come ogni anno, con le festività natalizie si fa più fitto il calendario di appuntamenti liturgici di Papa Francesco, 87 compiuti il 17 dicembre. Si inizia alle 19.30 la sera della Vigilia con la Messa nella notte di Natale nella basilica di San Pietro che sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Uno e Tv2000, oltre che su Rai Play e sul sito VaticanNews. A seguire ogni parrocchia celebrerà la sua "Messa di mezzanotte", rito di tradizione ormai secolare con cui centinaia di migliaia di fedeli onorano la Natività di Gesù: il ritrovo in chiesa è alle 23.30 così, quando si esce, è appena iniziato il giorno di Natale.

Benedizione Urbi et Orbi e messa di Natale

Lunedì 25 dicembre, invece, alle 12 in punto è la volta della benedizione "Urbi et Orbi" – rivolta a tutto il mondo il cattolico, impartita da ogni papa subito dopo l'elezione e ogni anno in occasione della Pasqua e del Natale – dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro, subito dopo, alle 13, la Santa Messa. Anche in questo caso sarà possibile seguire la celebrazione in diretta televisiva su Rai Uno, oppure in streaming su Rai Play e sui canali di Tv2000 e VaticanNews. Con l'occasione il pontefice, che nonostante recenti problemi di salute è tornato a farsi vedere in pubblico, rivolgerà al mondo anche il suo messaggio natalizio. Migrazione, educazione alla pace, rispetto per l'ambiente: questi i temi cari a Bergoglio, ai quali ha dedicato diverse omelie nel corso del 2023 e su cui potrebbe tornare. Il 20 dicembre l'account ufficiale Pontifex su X ha scritto: "Non dimentichiamo i popoli che soffrono il male della guerra. Pensiamo ai bambini in guerra, le cose che vedono".

Altre celebrazioni: il calendario

Il programma delle celebrazioni natalizie in San Pietro

Sempre su Tv2000 sarà possibile seguire l'Angelus che Papà Francesco dirà affacciato su piazza San Pietro il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, e il 31 dicembre la celebrazione dei Primi Vespri alle 17, con il tradizionale canto "Te Deum" che chiude l'anno civile. Il 1 gennaio 2024, invece, in contemporanea su Rai Uno e Rai Play sarà possibile seguire anche la celebrazione eucaristica del primo dell'anno (alle 13) che combacia con la solennità di Maria santissima Madre di Dio e in cui ricorre la 62esima Giornata mondiale della pace. Chiuderà il ciclo, infine, la Messa dell'Epifania sabato 6 gennaio 2024, (alle 13) in diretta tv sempre sul primo canale Rai.