Meloni: "Incontrerò Santanchè"

GEDDA (Arabia Saudita) "Incontrerò Daniela Santanchè, va fatta una valutazione ma ancora non ho le idee chiare". Dopo giorni di silenzio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (foto) interviene sul caso della ministra del Turismo rinviata a giudizio nel procedimento su Visibilia.

Nei giorni scorsi, a Santanchè erano arrivate ben poche dichiarazioni di sostegno da Fratelli d’Italia – il suo partito – e anche da Meloni ieri non si è sentita una difesa a spada tratta. "Non c’è nessun braccio di ferro, nessun imbarazzo", ha assicurato la premier a Gedda, in Arabia Saudita Ma domani arriverà proprio Santanchè, per visitare il “Villaggio Italia”, e i programmi sarebbero stati organizzati proprio per evitare l’imbarazzo di un “incrocio” con foto di rito. Comunque, ha assicurato la premier, "incontrerò Daniela" e se il faccia a faccia non è ancora avvenuto, ha garantito, è solo per gli impegni che l’hanno fatta concentrare su altre "priorità". Quando avverrà, in quel colloquio, sarà fatta una "valutazione in un clima sereno".