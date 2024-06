Maturità 2024, prima prova di italiano per 526mila studenti. Meloni: “Vi avvicina ai vostri sogni”

05:05

Meloni: "Importante non il risultato, ma il percorso"

A lanciare un messaggio di incoraggiamento ai 526mila maturandi è la premier Giorgia Meloni, intervenuta ieri in diretta social a la 'Notte Prima degli esami' su 'Skuola.net'. "So quanto impegno, quanta dedizione e quanto coraggio avete messo per arrivare fin qui. E so che a volte può essere stato difficile. Ogni pagina studiata in questi anni, ogni ora dedicata allo studio vi avvicina alle vostre aspirazioni. Forse, perfino ai vostri sogni. L'importante non è il risultato finale che si raggiunge ma anche il percorso che si intraprende per arrivare a quel risultato".

"La maturità - continua la premier - vi insegna a superare gli ostacoli, a credere nelle vostre capacità, a costruire il vostro futuro con determinazione. Vi auguro di affrontare questi giorni con serenità e fiducia. Siete il futuro della nostra Nazione e sono certa dimostrerete il vostro lavoro. L'Italia crede in voi e in bocca al lupo!''.