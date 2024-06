Maturità 2024, è il giorno della seconda prova: greco al classico, matematica allo scientifico

Roma, 20 giugno 2024 – Maturità 2024, atto secondo. Dopo il tema d'italiano, gli oltre 526mila studenti impegnati nell'esame che chiude il ciclo scolastico tornano oggi tra i banchi per la seconda prova scritta, quella specifica per ogni indirizzo di studio. Dunque Greco per il Liceo classico; Matematica per il Liceo scientifico, anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane; Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico. Negli Istituti tecnici si andrà dall'Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo, alla Topografia per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio". E poi ancora Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni"; Progettazione multimediale nell'indirizzo "Grafica e comunicazione"; Trasformazione dei prodotti per l'articolazione "Produzioni e trasformazioni" degli Istituti agrari.

Gli studenti della scuola Giulio Cesare di Roma impegnati nell'esame di maturità (Ansa)

