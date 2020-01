Roma, 30 gennaio 2020 - Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Il ministero dell'Istruzione ha annunciato che le materie dell'esame di maturità 2020 saranno comunicate ufficialmente alle ore 14 su Instagram. L'hashtag sarà #MaturitàVentiVenti. Secondo i dati saranno quasi 500mila gli studenti impegnati nell'esame conclusivo del ciclo di scuola superiore (226.909 mila di indirizzi liceali, 144.087 tecnici, 92.137 professionali).

Le date stabilite sono il 17 giugno, dalle ore 8:30, per la prima prova e il 18 giugno, sempre dalle ore 8:30, per la seconda. In Italiano la scelta sarà possibile su tre tipologie: analisi del testo, testo argomentativo o tema di attualità. Le prove dureranno: 6 ore per la prova di italiano; 6 ore per la seconda prova dei licei classici, scientifici e linguistici. Variano invece per altri indirizzi: a seconda si debbano eseguire o meno prove di laboratorio. Infine i crediti che verranno assegnati: prima 20 punti; seconda 20 punti; orale 20 punti.