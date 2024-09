Maria Rosaria Boccia, effetto Sangiuliano sui social: 50mila follower in 48 ore

Roma, 5 settembre 2024 – Quasi 50mila follower in meno di 48 ore, più di ottomila like e oltre tremila commenti a un post in meno di 12 ore. Numeri da regina dei social per Maria Rosaria Boccia, che nei giorni del caso Sangiuliano si è imposta all’attenzione mediatica e di Instagram, terreno su cui ha giocato la sua partita. E difatti la querelle politica (ma non solo) Boccia-Sangiuliano che ha occupato le pagine dei giornali – e gli schermi dei cellulari – si è giocata in gran parte sui social media. Almeno per quanto riguarda l’imprenditrice e infuencer, fino a qualche settimana fa sconosciuta alla maggior parte degli italiani. Tutto cambia il 26 agosto, quando Boccia pubblica un post sul suo profilo Instagram in cui annuncia la sua nomina a consigliera del ministro e poi inizia a replicare, sempre via social, alle dichiarazioni che Sangiuliano affida ai media tradizionali. Da quel giorno la pagina Instagram di Boccia tiene gli italiani incollati agli schermi degli smartphone e i follower crescono vertiginosamente. Vediamo un po’ di numeri.

Maria Rosaria Boccia e il ministro Sangiuliano (Foto Is)

Secondo il sito di Not Just Analytics, che permette di visualizzare l’andamento dei profili Instagram, la pagina di Maria Rosaria Boccia (@mariarosariabocciaofficial) il 26 agosto – al momento dell’annuncio della presunta nomina – raccoglieva circa 27 mila follower. Non pochi, ma nemmeno così tanti nell’era del content e dell’influencer marketing. L’aumento dei follower inizia tra il 2 e il 3 settembre, quando i media cominciano ad interrogarsi rispetto alla smentita del Mic sulla nomina e al ruolo avuto da Boccia nei mesi precedenti, in cui si è recata diverse volte nella sede del dicastero e alla Camera dei Deputati. Negli ultimi tre giorni (3, 4 e 5 settembre), con l’esplosione del “caso Sangiuliano”, anche il profilo dell’imprenditrice esplode: più di 50mila persone si aggiungono ai suoi follower. Per la precisione, il profilo aggiunge circa 8mila follower il 3 settembre, 28 mila (!) il 4 settembre, giorno della celebre intervista-confessione di Sangiuliano al Tg1 e circa 18 mila oggi, giovedì 5 settembre. Insomma, Maria Rosaria Boccia ha ora un’audience di quasi 90 mila persone. Mentre scriviamo, la giornata non è ancora terminata, aggiornando la pagina si vede il numero dei follower aumentare costantemente.

Il post con più interazioni (sia like che commenti) è di oggi ed è l’ennesima replica e smentita alle parole che Sangiuliano affida ai media tradizionali – in questo caso all’intervista rilasciata (in lacrime) al TG1: Boccia pubblica una foto con un sorriso smagliante e nella descrizione dichiara di non essere lei a “esercitare ricatti o pressioni” e si scaglia contro la stampa, per poi chiudere con un’enigmatica frecciata: “Ma chi ha davvero fatto gossip: io, lui, o “l’altra persona”, sfruttando un momento strategico per il Paese?”. Risultato: più di 8 mila like e più di 3 mila commenti in meno di 12 ore.

Tra gli altri post che hanno fatto i numeri migliori, la registrazione della telefonata che dimostrerebbe la sua nomina a consigliere e il selfie, pubblicato dopo le prime dichiarazioni del ministro che la smentivano, con LA descrizione: “Sbagliare è umano. Ammettere i propri errori è da grandi. Mettersi in discussione è da persona con cervello”, e il carosello di immagini che si apre con l’intervento di Meloni e prosegue con foto di documenti ufficiali a corredo delle dichiarazioni di Boccia. In tutti e tre, non è possibile commentare.