Manifestazione Cgil a Roma. Landini sul palco, la piazza chiama lo sciopero generale al grido di: “Marelli non si tocca”

Roma, 7 ottobre 2023 – È in corso a Roma la manifestazione organizzata dalla Cgil e da più di cento associazioni, laiche e cattoliche, sotto lo slogan 'La via maestra, insieme per la Costituzione’. In piazza la segretaria del Pd Schlein, una delegazione del M5s (ma non il presidente Conte, impegnato a Foggia), i leader di Avs Bonelli e Fratoianni. Non ci sono invece Azione, Italia Viva e Più Europa. Nei cortei, cori Bella Ciao e slogan per la Costituzione, un fantoccio di gommapiuma di Meloni con sguardo torvo e una lunga lingua biforcuta, slogan contro governo e premier.

Ma quando Landini sale sul palco la piazza lo accoglie al grido: “Marelli non si tocca, sciopero generale”.

E Landini dice nel suo discorso: "Abbiamo il dovere di cambiare il Paese, la società che con scelte sbagliate ha aumentato le disuguaglianze. È il momento di uscire dalla rassegnazione, dall'idea che non si può cambiare, che bisogna subire. Ciò che ci unisce qui è la Costituzione”, che va “difesa e attuata”.

"Questa è la piazza che vuole unire tutto ciò che è diviso, che vuole cambiare il Paese, questa è la piazza di chi paga le tasse e per questo vogliamo essere ascoltati”, aggiunge.

In piazza gli organizzatori parlano di 100mila manifestanti ai due cortei partiti da piazzale dei Partigiani e piazza della Repubblica e che sono confluiti in piazza San Giovanni, dove poco prima delle 17 Landini ha preso la parola. E' guerra dei numeri tra le oltre cento associazioni, che stanno sfilando insieme con la Cgil per le strade della capitale, e le voci che trapelano da ambienti ufficiali che parlerebbero di 35mila presenze.

“Siamo qui da un'ora e mezza e ancora la gente continua ad arrivare in piazza: questa è la più grande manifestazione degli ultimi 10 anni”, dice uno degli organizzatori della manifestazione.

"Una straordinaria partecipazione, un'Italia che lotta per i salari, per la sanità pubblica, per le politiche industriali che mancano. Sono molto felice di essere qui, il Partito democratico c'è e ringraziamo la

Cgil e tutte le altre associazioni che hanno regalato questa bella giornata di speranza", sono le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein.