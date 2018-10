Reggio Calabria, 15 ottobre 2018 - E' allerta meteo nel sud. A causa del peggioramento delle condizioni già ieri era stato deciso di tenere le scuole chiuse a Catanzaro, a Crotone e in alcuni centri delle Serre vibonesi, oggi anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha firmato l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. L'allerta gialla emesso ieri dalla Protezione civile della Calabria è passato ad arancione nel capoluogo calabrese. Arancione anche in gran parte della Basilicata, su tutto il versante ionico e nella parte meridionale di quello tirrenico della Calabria, sulla Sicilia nordorientale e sulle isole Eolie. Allerta gialla invece sul resto di Basilicata, Calabria e Sicilia, oltre alla Puglia centrale.

In allarme nelle tre regioni è causato da una perturbazione presente sul Mediterraneo centrale che si sta spostando verso nord-est con fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità. Oltre la Calabria perturbazioni attese anche su Sicilia, Puglia e Basilicata.

Attese dalla prima mattina precipitazioni temporalesche sulla Basilicata e sulla Sicilia. In tarda mattinata è previsto il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse anche sulla Calabria. I rovesci di forte intensità saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Nubi anche su aree orientali della Sardegna, con rovesci o temporali sparsi. Nel pomeriggio attese anche sul resto dell'isola locali piogge. Ampi spazi di sereno sul restante settore peninsulare, in tarda mattinata piogge o rovesci sparsi. Temperature minime in rialzo su Sardegna, Lazio ed Abruzzo meridionali e su gran parte del Meridione. Massime in diminuzione su basso Lazio, Abruzzo, Molise.

A nord addensamenti nuvolosi consistenti sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche e sulle restanti zone pianeggianti di Piemonte ed Emilia-Romagna con deboli piogge e qualche locale rovescio. Peggioramento della situazione in serata sul Piemonte centromeridionale. Foschie e cielo velato al primo mattino, e graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Temperature minime in lieve calo sul settore alpino centroccidentale, in rialzo su Val Padana occidentale, Emilia-Romagna, nord Marche. Massime in leggero aumento sulla Pianura Padana centroccidentale, in diminuzione su Marche.

FRANCIA, CINQUE MORTI - Le violente piogge che nella notte hanno colpito la zona a nord di Carcassonne, nel dipartimento dell'Aude, Francia meridionale, hanno causato almeno 5 vittime. Si ha notizia di una donna travolta dall'acqua a Villardonnel, e due persone sono state trovate morte a Villegaihenc. In una quindicina di comuni, nel nord dell'Aude, la situazione è "delicata", mentre in altri sei "preoccupante", sottolinenao le autorità locali. A nord di Carcassonne, tutte le strade risultano interrotte, le scuole rimangono, e ai residenti è stato chiesto di non uscire di casa.