Maltempo flagella il Nord Italia, Cogne isolata per un mese. Musumeci: “Le aziende si assicurino”

Roma, 2 luglio 2024 – Novanta centimetri di pioggia in seri ore, Cogne sommersa dall’acqua. Dopo il nubifragio che nel fine settimana ha travolto soprattutto Val d’Aosta e Piemonte – dove alcune valli sono ancora isolate a causa delle frane – è iniziata la conta dei danni in tutto il Nord Italia.

La valdostana Cogne è senza collegamenti: “La strada per Cogne (che collega anche Valnontey, ndr) non sarà percorribile prima di un mese”, annuncia il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci. Ma la Val d’Aosta non è l’unica regione in ginocchio: grandinate, frane e smottamenti registrati anche in Piemonte, in particolare Torino e le zone del Canavese, Vercellese occidentale e basso Biellese. Grandinate eccezionali e pioggia record anche in Veneto: 77 millimetri di acqua è caduta su Vittorio Veneto (Treviso).

La morsa del maltempo non si allenta, tempo instabile per altre 48 ore. Le temperature scenderanno ancora, poi da giovedì, l'anticiclone delle Azzorre riuscirà a riportare condizioni atmosferiche più stabili per tutti. “Oggi il fronte temporalesco che ieri ha raggiunto l'Italia muoverà il suo raggio d'azione verso le regioni del centro e raggiungerà poi entro la serata anche il sud peninsulare”, annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’

Troppe emergenze dovute al cambiamento climatico, il ministro Musumeci è della stessa idea del governatore veneto Luca Zaia: “La nuova strada che bisogna imboccare è quella delle assicurazioni”.

I fondi non bastano più a ripianare i danni causati da alluvioni e maltempo. È necessaria una strategia diversa. “Dobbiamo ricorrere alle polizze assicurative per le aziende – conferma il ministro – non possiamo pensare che lo Stato possa intervenire sempre e per tutti. Non ci sono più le risorse necessarie per un'emergenza che è diventata pressoché quotidiana”.

Distrutta dallo smottamento del terreno dovuto alla pioggia torrenziale, la strada per Cogne è ancora interrotta. E lo sarà almeno fino ad agosto. “Bisogna ripristinare al più presto quell'arteria strategica e i servizi essenziali – dice Nello Musumeci – ma temo che la strada non possa essere percorribile nello spazio di un mese. Conosco bene il popolo valdostano e so quanto sono efficienti, lo hanno dimostrato in questi giorni di calamità".

“Sono intervenuti in questi giorni tutti i soggetti chiamati all'emergenza, dai vigili del fuoco alle forze dell'ordine, quindi tutti dobbiamo augurarci che Cogne e quella area vengano sottratti all'isolamento fisico e guardare all'immediato futuro”, conclude il ministro

Stamattina a Cogne è stato ripristinato l’acquedotto comunale ed tornata l’acqua potabile nei rubinetti delle case e degli hotel. Molti turisti hanno disdetto le prenotazioni – 853 le persone che ieri hanno lasciato il paese – e in giornata saranno sgomberate con l'elicottero altre 300 persone.

“In sei ore sono caduti 90 millimetri di acqua sul territorio, che è qualcosa di straordinario”. A tratteggiare il quadro della situazione è l’assessora al Turismo di Cogne, Deborah Bionaz. “Le previsioni erano più ottimistiche: davano allerta gialla, che comunque è un'allerta moderata, questo perché era previsto un temporale nel pomeriggio di sabato. Negli ultimi anni, complice il cambiamento climatico, in montagna le previsioni stanno diventando sempre più difficili e il tempo è sempre più variabile”.

Dai microfoni di Radio Cusano Campus, l'assessora Bionaz parla dei danni subiti. “Siamo una località turistica, è ovvio che per noi saranno enormi, perché vuol dire comunque aver perso se non tutta la stagione, almeno tutto il mese di luglio. Adesso stiamo cercando di capire come organizzarci”.