Roma, 25 gennaio 2020 - Pauroso incidente ieri per Giancarlo Magalli a Roma. Il conduttore è uscito illeso, mentre la sua Smart è andata completamente distrutta, come dimostrano le foto postate dallo stesso conduttore de 'I fatti vostri' su Facebook. Dalle immagini si nota che i due airbag sono completamente sgonfi, segno che hanno fatto il loro dovere

Il presentatore ha perso il controllo dell'auto mentre stava percorrendo la Cassia bis, finendo contro il guard rail. Coinvolto anche un Suv con una famiglia a bordo, che non ha riportato alcuna conseguenza. "Non si è fatto male nessuno", ha scritto Magalli via social rassicurando così i tanti fan che si erano subito preoccupati per la sua salute.

Anche la figlia Michela, star di Instagram, ci ha tenuto a rassicurare tutti pubblicando nelle sue Stories alcune foto. Nella prima è sorridente insieme al papà mentre una scritta recita "Qui tutto bene"; la seconda invece mostra una tavola apparecchiata e due piatti di pasta corredata dalla frase "Uno spaghetto e passa la paura".