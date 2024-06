Liliana Resinovich, ultimissime: dalla temperatura del bosco alle indagini molecolari. Il giallo di Trieste alle battute finali

Trieste, 7 giugno 2024 – Nel bosco dove è stata trovata Liliana Resinovich la temperatura era inferiore di almeno 5° rispetto al centro di Trieste. Il parco della morte - lasciandoselo alle spalle in pochi minuti si arriva al Carso - è stato studiato anche da Stefano Vanin, entomologo forense specializzato nel far parlare gli insetti sulla scena del crimine, chiamato dalla procura come consulente. Il dato sul ‘freddo’ arriva proprio dai suoi studi.

Liliana Resinovich: le date del giallo di Trieste

Anche se, dopo due anni e mezzo, il crimine nella morte di Lilly non è stato ancora provato. Nessun indagato in un’inchiesta che la procura voleva archiviare come suicidio. Ormai un anno fa il gip Luigi Dainotti si è opposto chiedendo 25 approfondimenti.

La temperatura del bosco

Tra i quesiti più rilevanti anche quello della temperatura del bosco. La conclusione dei 5 gradi in meno, trapela da chi indaga, consentirebbe di escludere l’ipotesi di un congelamento per spiegare il buono stato di conservazione del cadavere. Liliana Resinovich era scomparsa da casa infatti il 14 dicembre 2021 ed era stata ritrovata il 5 gennaio 2022.

Le indagini molecolari

L’antropologa forense Cristina Cattaneo nel massimo riserbo continua a lavorare anche sulle richieste avanzate dalla procura di Trieste. Si tratta di indagini molecolari. Sarà analizzata una serie di proteine, ad esempio, per rispondere senza lasciare più dubbi alle due domande chiave dell’inchiesta: la causa di morte e il periodo di giacenza del corpo.