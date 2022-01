Roma, 26 gennaio 2022 - Una strage questa mattina in una palazzina di via Riesi, a Licata, in provincia di Agrigento. Probabilmente al culmine di una lite familiare, un uomo ha ucciso, a colpi di arma da fuoco, il fratello, la cognata e due nipoti di 15 e 11 anni, per poi darsi alla fuga e suicidarsi in strada. Il suo corpo è stato trovato agonizzante e l'uomo sarebbe morto in ambulanza. I cadaveri dei quattro familiari, invece, da quanto si apprende, sarebbero stati ritrovati all'interno dell'abitazione stessa.

Secondo la procura di Agrigento, all'origine della tragedia vi sarebbero "motivi di interesse". I carabineri "sono stati avvisati dopo la strage", probabilmente dalla moglie dell'assassino, con l'omicida "indeciso se costituirsi o suicidarsi". Ma poi è sceso in strada, ha percorso alcune centinaia di metri e si è ammazzato sparandosi con la stessa pistola con cui ha ucciso la famiglia. L'uomo aveva il porto d'armi e possedeva un fucile da caccia, oltre che alcune pistole.

Cinque, dunque, i morti del terribile fatto di sangue. Una tragedia su cui si sta ancora cercando di fare chiarezza. Sul posto, i Carabinieri della compagnia. A quanto pare, ma le informazioni sono ancora frammentarie, vi sarebbe stata - all'interno di un appartamento - una lite in famiglia. Ed è proprio a margine della discussione che l'uomo avrebbe estratto un'arma da fuoco uccidendo i suoi familiari. I vicini di casa hanno raccontato che le liti tra familiari erano frequenti.

Notizia in aggiornamento