L’ex olimpionico: sogno da avverare: "Ma restano le difficoltà logistiche"

di Paolo Chirichigno

"Eravamo nel 1980, Olimpiadi di Mosca. Ricordo che per decongestionare il traffico della metropoli la polizia aveva sospeso la patente a tutti i russi che nelle loro vita avevano preso una multa, anche solo per divieto di sosta. Mosca si svuotò quasi del tutto e allora fu possibile organizzare gli spostamenti degli atleti".

Gianni De Magistris 74 anni, è una leggenda vivente dello sport olimpico, vincitore di una medaglia di argento all’Olimpiade di Montreal, nel 1976. Per anni, è stato considerato a ragione il miglior pallanuotista del mondo.

Cosa ne pensa di una possibile candidatura di Toscana ed Emilia Romagna alle Olimpiadi del 2040?

"Si avverebbe un sogno, ma non dimentico le difficoltà logistiche. Prendiamo Firenze, qui manca quasi tutto, parlo delle piscine. Ce ne sono, per carità, ma ne servirebbero il doppio. E poi gli spostamenti degli atleti in una città perennemente paralizzata dal traffico. Per trasferire gli atleti servono almeno trecento pullman ogni giorno, dalla mattina a notte fonda. E poi il villaggio olimpico, non mi viene in mente una zona precisa".

Certo sarebbe un bel colpo per il nostro movimento dopo i successi di Parigi e dopo la partenza del Tour de France da Firenze.

"Certo, sarebbe magnifico. Una spinta decisiva per tutte le discipline. Ma credo che allo stato attuale siamo solo nel campo delle buone intenzioni. Certo due regioni grandi come la Toscana e l’Emilia Romagna insieme potrebbero essere una ottima base di partenza".

Parigi 2024 è una ferita aperta per la nostra pallanuoto.

"Non doveva finire così, quel tiro finito dentro trasformato in rigore contro, con l’Ungheria, è uno scandalo di cui ha parlato tutto il mondo".

A livello di infrastrutture, come è messa la Toscana in questo momento?

"Mancano tante cose, anche se a livello regionale una città può compensare i difetti di un’altra. Sarebbe davvero un sogno unire le forze con l’Emilia Romagna, uno spot incredibile per il nostro movimento che si è così ben comportato a Parigi 2024. Mi lasci dire che comunque resto perplesso: già in passato Toscana ed Emilia Romagna si erano candidate per una Olimpiade, e non se n’è fatto di nulla".