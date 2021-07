Lequile (Lecce), 17 luglio 2021 - Agguato mortale al bancomat: poco prima di mezzanotte un uomo di 69 anni - Giovanni Caramuscio, ex direttore di banca - è stato ucciso mentre prelevava contanti da uno sportello bancomat nel centro di Lequile, nel Leccese. Ad aggredirlo sono state due persone che lo hanno sorpreso di spalle mentre stava per utilizzare la tessera bancomat.

Pare che l'aggredito abbia reagito e uno dei rapinatori ha sparato colpendolo con due colpi al torace. Si studiano le immagini delle telecamere di sicurezza per risalire all'identità dei due aggressori.

La moglie dell'uomo, che lo stava aspettando in macchina, avrebbe visto tutto. I due avevano i volti coperti dalle mascherine, ma durante la fuga avrebbero lasciato più di una traccia utile alla loro identificazione. Il fatto è accaduto mentre l'uomo stava prelevando denaro dallo sportello bancomat della filiale di via San Pietro in Lama del Banco di Napoli.