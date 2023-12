Decreto flussi per i lavoratori non comunitari, sabato il primo click day. A che ora e dove inviare le domande

Roma, 1 dicembre 2023 - Si preannuncia già affollato il primo click day previsto dal decreto flussi 2023, che darà la possibilità di entrare regolarmente in Italia complessivamente a 136mila lavoratori non comunitari. Quota suddivisa in 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 680 ingressi per lavoro autonomo e 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

Il Viminale, per agevolare le operazioni, dal 30 ottobre al 26 novembre 2023, ha dato la possibilità di precompilare i moduli di domanda tramite il "Portale Servizi ALI".

Oltre 600 mila domande precompilate

A oggi, terminata la fase di precompilazione, risultano inserite 607.904 istanze. 253.473 relative al lavoro subordinato non stagionale, 260.953 relative al lavoro stagionale, 86.074 al settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

Quando trasmettere le domande

Domani, primo click day: dalle ore 8.35, fino alle 20, si potranno trasmettere in via definitiva le domande, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per i lavoratori non stagionali. L'invio telematico delle domande sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/ richiede il possesso di un'identità Spid o della Cie. Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023.

Gli altri appuntamenti

Il 4 dicembre alle ore 8.35 toccherà invece alle domande per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. Mentre il 12 dicembre alle ore 8.35 si potranno inviare le domande per il lavoro stagionale.