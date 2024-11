L’auto guidata dalla nonna si schianta, muore un ragazzino di 14 anni. In gravi condizioni il fratellino di 4

Un ragazzino di 14 anni ha perso la vita in un terribile incidente frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio di ieri a Oleggio, in provincia di Novara, nei pressi del cimitero. Grave il fratellino di 4 anni, portato in ospedale nel capoluogo in codice rosso. Ferita anche la nonna dei due bambini, che era alla guida dell’auto. La donna è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Borgomanero. Meno gravi le due persone a bordo dell’altra auto. Per dinamiche ancora da chiarire le due auto si sono scontrate frontalmente. La famiglia è di Mezzomerico, un paese del Medio Novarese a pochi chilometri da Oleggio. Fino alla tarda sera di ieri le forze di polizia hanno lavorato sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica dello scontro. Le due auto sono rimaste distrutte.