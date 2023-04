La visita di Veronica in ospedale I medici ottimisti sulla salute del Cavaliere

Nei giorni scorsi, secondo quanto riporta l’Agi, anche

Veronica Lario ha fatto visita a Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex moglie del presidente di Forza Italia, secondo quanto si apprende, si è recata all’ospedale nei primi giorni del ricovero del Cavaliere. Ieri la figlia Marina

è arrivata poco prima delle 18 al San Raffaele. La primogenita dell’ex presidente del Consiglio ha condiviso la visita con il fratello Piersilvio, arrivato intorno alle 16:40. Prima di loro è passato dal settore Q1 per una visita di un’ora e mezza il fratello minore Luigi.

L’ex premier tra martedì e mercoledì ha passato una notte tranquilla nel reparto di terapia intensiva della struttura, dove al momento resta ancora ricoverato, nonostante il "progressivo e costante miglioramento" di cui hanno parlato i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri nel bollettino medico diffuso nel giorno di Pasquetta. La prossima comunicazione ufficiale sulle condizioni di salute del leader azzurro, affetto da una leucemia mielomonocitica cronica, è attesa per oggi. Il "cauto ottimismo" espresso dai medici e la notizia che le terapie somministrate – quelle citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria : "stanno producendo i risultati attesi", non bastano però al momento per fare una previsione sulle dimissioni dell’ex premier.