"La città vecchia è distrutta"

"A Marrakech non c’è mai stato il terremoto, quindi conoscendo le strutture vecchie, di grandissimo pregio ma anche di precaria stabilità, per come sono fatte, possono aver subito dei gravi danni. Conoscendo anche che la popolazione marocchina che ci abita, credo che sarà una tragedia non di poco conto", racconta Fabrizio Nonis, giornalista e cuoco veneto che abita nella città marocchina. "È da quindici anni che ho casa a Marrakech, conosco la comunità locale e i tanti italiani residenti. La parte della città nuova, costruita recentemente, si è salvata bene. A casa mia è tutto ok. Mi giungono notizie dirette ma frammentate, perché non si riesce a capire l’entità dei danni".