Kiev colpisce in Russia. Distrutto un Su-57, il super caccia di Putin

È il caccia russo dalla tecnologia più avanzata, il Sukhoi Su-57, arma potente e fondamentale nell’offensiva di Mosca in Ucraina, che Kiev ha annunciato di aver abbattuto nelle scorse ore: è la prima volta dall’inizio della guerra che le forze ucraine colpiscono uno di questi velivoli. Un episodio che sembra confermare l’andamento delle operazioni militari ucraine con attacchi che vanno sempre più in profondità in Russia dopo lo sciame di droni che nei giorni scorsi Kiev è riuscita a spingere fino in Ossezia del Nord. Intanto, secondo gli Stati Uniti, l’offensiva militare russa intorno a Kharkiv "è in fase di stallo", risultato questo stando alla Casa Bianca del via libera dato da Washington agli ucraini per colpire sul territorio russo utilizzando armi fornite dagli Usa. L’abbattimento de caccia russo è stato annunciato dall’intelligence militare ucraina. Il Gru ha pubblicato anche immagini satellitari che mostrano l’aereo in questione parcheggiato nell’aeroporto russo.