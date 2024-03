Joe Barone, l’ultimo saluto della sua Pozzallo: dolore alla camera ardente in Sicilia

Pozzallo (Ragusa), 22 marzo 2024 – E’ il giorno dell’ultimo saluto a Pozzallo. Il feretro di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina morto per un malore, è in Sicilia per la camera ardente nella cittadina in provincia di Ragusa. Il Comune ha allestito l’esposizione del feretro nella sala consiliare del Comune. Una giornata di lutto e dolore prima della partenza per gli Usa, dove ci sarà il funerale.

12:48 Tanti cittadini alla camera ardente Il susseguirsi di persone alla camera ardente per Joe Barone è incessante. A coordinare le operazioni, personale della Protezione Civile del Comune di Pozzallo. Presente nell'aula consiliare anche il gonfalone della Fiorentina. 12:40 "Pozzallo piange un suo figlio" “Pozzallo e l’Italia piange un uomo di grande rilevanza calcistica – dice il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – Cittadino del mondo, figlio nativo di Pozzallo, che con essa ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato. A nome mio e di tutta la comunità pozzallese ci uniamo al dolore della sua amata famiglia che raccoglie oggi il testimone di Joe ricco di valori umani, morali e cristiani, per continuarne la sua opera”. 12:39 La Messa Sabato 23 marzo si svolgerà il corteo funebre alle 10: la partenza è dal Comune. Il corteo raggiungerà la Chiesa Madre Madonna del Rosario. Qui si svolgerà la funzione religiosa. 12:28 Lutto nel calcio locale Il calcio locale è in lutto a Pozzallo. Barone era rimasto sempre in contatto con le realtà del luogo. E l'Asd Pozzallo Due, squadra giovanile, ha una collaborazione tecnica della Fiorentina. Proprio l'Asd ha inviato una corona di fiori per Barone, corona che è adesso collocata nella camera ardente. 10:15 Striscione della Fiorentina Sulla facciata del Comune di Pozzallo c'è un grande striscione viola della Fiorentina in onore di Joe Barone. Le bandiere sono a mezz'asta, a significare il lutto di una città intera. 09:50 "Una persona schietta" "Una persona schietta, che diceva sempre le cose come stavano. Una rarità nel calcio". Così i concittadini di Pozzallo ricordano Joe Barone, che non aveva mai messo da parte le sue origini. Partì dalla Sicilia insieme alla famiglia quando aveva solo otto anni per andare in Usa. 09:40 La famiglia di Barone al completo E' presente al completo la famiglia di Joe Barone a Pozzallo, con la moglie e i figli. Sono stati loro ad aprire il breve corteo funebre che ha accompagnato il feretro verso la sala del Comune dove appunto si tiene la camera ardente. Il feretro arriva in Comune 09:00 La maglia viola sul feretro Una maglia viola della Fiorentina è poggiata sul feretro. E' una maglia con il nome di Barone e con il numero 10. Sulla bara, fiori bianchi e un ritratto del direttore generale. La camera ardente per Joe Barone (Fonte Facebook Comune di Pozzallo) 08:24 Aperta la camera ardente E' stata aperta alle nove del mattino la camera ardente per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone a Pozzallo. La sala consiliare del Comune accoglie i cittadini fino alle 21. Poi, nella giornata di sabato 23 marzo, la funzione religiosa in chiesa prima della partenza per New York. I funerali di Barone saranno negli Usa.