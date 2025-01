Iscrizione scuola 2025-2026: ecco come fare. Problemi su ‘Unica’

Roma, 21 gennaio 2025 – Al via le iscrizioni, esclusivamente online, per le prime classi dell’anno scolastico 2025-2026 della primaria e della secondaria di primo e secondo grado: i genitori avranno tempo fino al 10 febbraio per registrarsi sulla piattaforma Unica e completare il procedimento richiesto. Ma questo, purtroppo, non senza intoppi: al primo giorno utile, il servizio sta registrando lunghe code di attesa di circa un’ora. “In questo momento ci sono molti utenti connessi – il messaggio che si legge accedendo a Unica – Per garantire il miglior servizio, ti chiediamo la cortesia di attendere qualche istante. Quando sarà il tuo turno, sarai automaticamente indirizzato al sito. Ma come funziona l’iscrizione online?

Per le iscrizioni a scuola online è disponibile la piattaforma Unica in vista dell'anno scolastico 2025-2026 per elementari, medie e superiori statali

L’utilizzo della piattaforma Unica (unica.istruzione.gov.it) è obbligatorio per tutti quei genitori che intendono iscrivere i propri figli alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado. Non è previsto l’obbligo, invece, per le scuole paritarie che possono decidere di appoggiarsi al servizio offerto dal Ministero o procedere con mezzi propri, telematici o meno.

Mediante Unica, ci si può iscrivere anche ai Centri di formazione professionale di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Per accedere ai servizi di Unica – che non comprendono solo l’iscrizione a scuola, ma anche l’orientamento per una scelta più consapevole, informazioni sui corsi di studio e altri servizi digitale per facilitare la comunicazione con l’istituto – è necessario disporre di un’identità digitale. In altre parole, serve registrarsi con lo Spid, la carta d’identità elettronica, la carta nazionale dei servizi o con l’electronic identification authentication and signature.

Prima di effettuare l’iscrizione, il sito del Ministero consiglia di esplorare tutte le funzionalità di Unica, così da fare una scelta più consapevole. Ci sono tutte le informazioni necessarie su tutti i corsi di studio disponibili nell’area di residenza, le statistiche sulle tendenze dell’istruzione e del mondo del lavoro, nonché le info utili sulla scuola scelta.

Al primo accesso, Unica chiederà di confermare o completare i dati personali ricavati dall’identità digitale. Poi, ecco arrivare la domanda d’iscrizione vera e propria: è composta da tre sezioni, dove andranno inseriti i dati dello studente, della famiglia e della prima scelta di scuola. Potranno essere inserite anche una seconda e una terza scelta, che entreranno in ballo solo nell’ipotesi in cui la prima scuola non abbia disponibilità di posti.

Non è necessario compilare tutte e tre le sezioni nello stesso momento: se si intende fare una pausa, sarà sufficiente salvare senza inoltrare la domanda.

Al termine della compilazione, comparirà un’anteprima della domanda, nella quale si potranno verificare nuovamente i dati inseriti, così da accertarsi della loro correttezza. Poi, la domanda potrà finalmente essere inoltrata.

Attenzione! Sebbene siano state inserite altre due scelte, la domanda giungerà innanzitutto solo alla prima scuola selezionata. Bisogna prestare attenzione: una volta inoltrata, la domanda non potrà più essere modificata. In caso di errore, sarà necessario contattare la scuola, che potrà sbloccare il processo entro la fine delle iscrizioni, fissata per il 10 febbraio.

Una volta inviata, la domanda potrà avere uno di questi stati.

Inoltrata: la domanda è stata compilata e inviata correttamente, bisogna dunque aspettare risvolti successivi.

Restituita alla famiglia: c’è qualcosa che non va, bisogna rivedere i dati inseriti.

Accettata: l’iscrizione è andata a buon fine.

Smistata ad altra scuola: la prima scelta non ha disponibilità di posti, e pertanto la domanda è stata inviata alla seconda scelta (o alla terza, nel caso in cui anche i posti della seconda scuola siano esauriti).

I genitori possono iscrivere i propri figli a partire delle 8 di oggi 21 gennaio, fino alle 20 del 10 febbraio. Si può accedere alla piattaforma a qualunque ora della giornata, senza limiti.