Iscrizione scuola 2025/26, le nuove date per fare domanda. Perché il ministero cambia la finestra temporale

Roma, 4 gennaio 2025 – Il ministero dell’Istruzione e del Merito cambia le date per le iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2025/26.

Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 8 del 21 gennaio 2025 alle ore 20 del 10 febbraio 2025.

La nota del ministero Il Ministero dell'Istruzione e del Merito che riguarda le “Iscrizioni alle

scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026” spiega: “Al fine di consentire alle scuole di effettuare una più ampia attività di orientamento e alle famiglie di avere più tempo per una scelta ponderata, si rende necessario rideterminare la finestra temporale per la presentazione delle domande di iscrizione fissata dall’8 al 31 gennaio 2025”.

Pertanto, le domande di iscrizione potranno essere presentate nel periodo compreso tra le ore 8 del giorno 21 gennaio 2025 e le ore 20 del giorno 10 febbraio 2025.

Lo slittamento – anche consistente – delle date, ha colto alla sprovvista sia le famiglie che le scuole, che hanno terminato come di consueto gli open day prima di Natale, proprio per consentire l’iscrizione subito dopo le feste come accadeva negli anni passati.

Per effettuare la domanda la modalità resta la stessa. Le scuole d’infanzia sono escluse dalla procedura online, così come le scuole delle province autonome di Trento e Bolzano.

Sono invece obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. L’ordine di arrivo non conta ai fini dell’accettazione della domanda.