Rende (Cosenza), 6 ottobre 2019 - Quattro giovani morti e due feriti gravi. È il bilancio dell'ennesimo incidente stradale del sabato sera. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla statale 107 Silana Crotonese, all'altezza del bivio per Rende, nella frazione di Saporito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Rende. Tra le possibili le cause dell'incidente, l'asfalto scivoloso della strada.

Le vittime sono quattro ragazzi, tutti giovanissimi: i loro corpi sono stati dilaniati dalle lamiere. Altre due persone sono rimaste ferite.

Le auto coinvolte nell'incidente sono una Volkswagen Polo e una Citroen C3. I quattro giovani deceduti viaggiavano a bordo della Polo che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con l'altro automezzo, sul quale si trovavano altri due giovani, ora in ospedale in condizioni gravi.