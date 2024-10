Palermo, papà e mamma muoiono nell’incidente: i tre bambini in prognosi riservata

Palermo, 12 ottobre 2024 – Tre fratellini tunisini di 8, 6 e 4 anni sono ricoverati in prognosi riservata dopo lo schianto che ha coinvolto la Mercedes su cui viaggiavano e una Toyota Rav. I genitori, Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, 44 anni, non ce l’hanno fatta. Morto anche il conducente dell’utilitaria, Riccardo Pardi, di 51 anni, di Palermo.

Le due vetture si sono scontrate al chilometro 13 della Statale Palermo-Sciacca, non a caso conosciuta come la ‘Strada della morte’: la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire.

Sembra che i tre bambini viaggiassero regolarmente sul sedile posteriore della Mercedes, quando c’è stato l’impatto, violentissimo. Il più grande è stato operato alla testa: un intervento di neurochirurgia molto delicato per un trauma cranico. Il secondo è in attesa di entrare in sala operatoria per ricomporre una frattura al femore, il più piccolo dei tre è quello in condizioni migliori ma sarebbe è comunque sedato e intubato. Tutti si trovano all’ospedale dei Bambini ‘Di Cristina’. Non è chiaro se si siano resi conto dell’accaduto e se conoscano la sorte dei genitori.

Sul luogo dell’incidente, tra Altofonte e lo svincolo per Giacalone, i soccorritori del 118 non hanno potuto che constatare il decesso di Walid e Zina. I loro corpi sono rimasti incastrati nelle lamiere delle vetture ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarli. Abitavano con i loro tre figli in provincia di Agrigento. Le indagini sono affidate ai carabinieri.