Roma, 11 agosto 2018 - Si è messo al volante. Nonostante gli avessero revocato la patente 9 anni fa. E nonostante avesse bevuto. Ci ha rimesso sua figlia, 8 anni, morta dopo che l'auto guidata dal padre si è ribaltata. Forse è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è rimasta schiacciata dallo stesso mezzo.

E' successo ieri a Nettuno, vicino Roma. Un uomo di 39 anni, ha perso il controllo della macchina ieri sera: nell'impatto ha perso la vita una delle due figlie che erano a bordo. L'altra, 7 anni, è grave. Lui ha tentato la fuga dall'ospedale dove era stato trasportato, ma la polizia l'ha rintracciato e lo ha sottoposto all'alcoltest, risultato positivo. E' stato poi accertato che non aveva la patente. Al momento è stato fermato per omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in via dei Frati, a Nettuno. Sul posto i poliziotti del commissariato di Anzio e la polizia stradale. Al vaglio la dinamica esatta dei fatti: la bambina potrebbe aver sbattuto contro un palo dopo essere stata sbalzata fuori dall'auto. A quel punto sarebbe stata investita quando la macchina si è capovolta.