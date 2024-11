Investito e ucciso a 22 anni in monopattino a Tricase (Lecce): l’automobilista aveva bevuto

Tricase (Lecce), 11 novembre 2024 – Un altro incidente mortale in monopattino. A Tricase (Lecce) nella notte tra domenica e lunedì un automobilista – poi arrestato per omicidio stradale e messo agli arresti domiciliari – ha investito e ucciso un 22enne del Bangladesh e ferito un connazionale di 28 anni in bicicletta.

Secondo quanto è stato ricostruito fino a questo momento, l’automobilista, un idraulico trentenne del posto, non si sarebbe accorto della presenza dei due richiedenti asilo.

Il nuovo codice della strada 2024 sarà legge entro Natale

L’automobilista aveva bevuto: arrestato

L’uomo, al volante di una Volvo, è risultato positivo agli esami tossicologici. Il suo tasso di alcol nel sangue era di 3 volte superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Sul posto, la provinciale 75 Lucugnano-Tricase, sono intervenuti i carabinieri di Tricase, supportati da quelli della stazione di Presicce-Acquarica e dal radiomobile della compagnia di Gallipoli.

I militari hanno arrestato l’automobilista in flagranza e gli hanno ritirato la patente. La salma del 2enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce mentre i veicoli sono stati recuperati e sequestrati per ulteriori accertamenti. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

Monopattini, cosa cambia con il nuovo codice

Nel nuovo codice della strada 2024, in dirittura d’arrivo, come anticipato qualche giorno fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sono previsti casco, targa e assicurazione per la guida dei monopattini. Stretta anche su alcol e droga alla guida.