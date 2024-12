Tragedia a Torino: incendio in appartamento, muore ragazza di 25 anni

Torino, 31 dicembre 2024 – Tragedia a Torino. Una ragazza di 25 anni è morta questa notte nell'incendio di un appartamento al piano terra in un palazzo del centro città, in corso Vittorio Emanuele II. A causare il decesso con ogni probabilità l'asfissia. Altre due persone che si trovavano nell'abitazione sono state tratte in salvo e trasportate in ospedale. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i feriti sarebbero parenti della vittima: si tratterebbe del padre della ragazza, che lavora nel palazzo come custode, e della madre. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia e i Vigili urbani. Si indaga sulle cause del rogo, ancora da accertare: dai primi rilievi sembra che a originare le fiamme sia stato un corto circuito. L'appartamento è stato giudicato inagibile. La famiglia coinvolta nell’incendi sarebbe di origini filippine.

Notizia in aggiornamento