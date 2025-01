Incendio su piattaforma petrolifera al largo di Termoli, salvi i 19 operai. Aperta indagine

Termoli, 22 gennaio 2025 – Un incendio è divampato intorno alle 14 di oggi sulla piattaforma petrolifera “Campo Rospo Mare”, situata a circa 20 chilometri al largo della costa molisana, tra Termoli e Vasto, in provincia di Campobasso. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14 dalla società Energean e i 19 operai impegnati nell’impianto sono stati immediatamente evacuati. Sul posto è intervenuto personale della Capitaneria di Termoli, la motovedetta della Guardia costiera con a bordo i vigili del fuoco.

Le cause del rogo

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio è partito da una vasca di contenimento situata sulla piattaforma B. Non si è esteso al resto degli ambienti, è rimasto contenuto ed è stato estinto sia dall'impianto antincendio presente nella struttura che dai vigili del fuoco giunti a bordo della motovedetta della Capitaneria di porto di Termoli. Tutti gli operai presenti sulla struttura sono riusciti a mettersi in salvo con un'imbarcazione in dotazione alla piattaforma stessa. All'arrivo dei soccorritori sono state completate le operazioni di spegnimento del rogo.

Aperta indagine

Per spegnere le fiamme sono partiti due mezzi navali e due aerei della Guardia costiera dal porto di Vasto e Ortona, un rimorchiatore dal porto di Termoli e un altro mezzo antinquinamento da Ortona per valutare la situazione in mare. Il comandante della Capitaneria di porto di Termoli Giuseppe Panico che ha coordinato l'intero intervento sottolinea: "L'incendio è stato spento intorno alle 16.30. Nessuno è rimasto ferito. C'è stato un pronto intervento". Sull'episodio è in corso un'indagine.

Soccorsi tempestivi: salvi i 19 operai

"Siamo stati allertati – dice Panico – alle 14.25. Con 5 mezzi navali, arrivati anche da Vasto, tra cui due motovedette, e con i vigili del fuoco a bordo, abbiamo raggiunto la piattaforma. I 19 operai che erano al lavoro sono stati subito evacuati, trasbordati su mezzi della società Energean che gestisce l'impianto e sono stati messi in salvo. Nessun problema per loro. Intervenuto anche un elicottero della Capitaneria di Pescara per monitorare la situazione a livello ambientale: dalle prime verifiche non ci sarebbe alcuna compromissione a livello ambientale. Il fuoco è stato domato grazie ad un lavoro corale e all'impianto antincendio esistente sulla piattaforma e che si è attivato immediatamente. Adesso bisognerà capire le cause del rogo".