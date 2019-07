Roma, 13 luglio 2019 - Giornata di incendi in Puglia e Sardegna. Un grosso rogo è scoppiato nel parco naturale di Punta Pizzo, a Gallipoli; un altro invece è divampato sul litorale di Tortolì, in Ogliastra.

GALLIPOLI - A Gallipoli il fuoco potrebbe aver fatto un morto: un cadavere carbonizzato, di cui ancora non si conosce l'identità, è stato ritrovato nell'area interessata dall'incendio. Non si sa ancora se la morte sia stata causata proprio dall'incendio o se fosse antecedente. Il rogo, alimentato da un forte vento di scirocco, è partito dalla litoranea vicino a un parcheggio abusivo, sequestrato anni fa alla criminalità organizzata e già oggetto di tre incendi nelle ultime due settimane. Le fiamme hanno attraversato in breve la pineta, distruggendo la vegetazione del lato mare e lambendo un albergo, poi evacuato. Paura anche tra i bagnanti, alla vista delle fiamme sulla scogliera. La situazione è tornata sotto controllo, ma il danno ambientale è ingente, denuncia Legambiente.

TORTOLI' - E in Ogliastra le fiamme, sospinte dal forte vento di maestrale, hanno costretto gli ospiti di alcune strutture ricettive - un agriturismo e due campeggi - ad abbandonare l'area. Il fuoco interessa anche il litorale di Orrì, la più grande spiaggia cittadina di Tortolì, e adesso minaccia una ventina di abitazioni, che sono state evacuate. In azione due Canadair, provenienti da Trapani e Napoli, oltre a tre elicotteri regionali. Incendio spento invece vicino alla Statale 125 in territorio di Siniscola, nel Nuorese.