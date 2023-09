In volo con la tuta alare sopra Bolzano Giovane si schianta e perde la vita

Ha tentato il volo con la tuta alare dove nessuno aveva mai osato ovvero vicino al castello Greifenstein per poi ‘volare’ sulla conca di Bolzano. Una prodezza rischiosissima che è costata la vita ad un giovane alto atesino che si è schiantato al suolo. L’uomo con ogni probabilità si era lanciato dalla torre in rovina del castello, nella zona di San Genesio, per precipitare nella valle dell’Adige a Settequerce. Secondo un testimone, il giovane si era lanciato con la tuta alare puntando verso l’ospedale di Bolzano, dove evidentemente intendeva atterrare in uno dei campi con il paracadute. Qualcosa però è andato storto e l’uomo è precipitato nel bosco. Grave incidente, ieri sera, anche nel Parmense (nella foto): un deltaplano a motore è precipitato in un campo a Basilicanova. Il mezzo ha preso fuoco, morti carbonizzati gli occupanti. Forse padre e figlio.